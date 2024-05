La Roma passa in Europa League se: tutte le combinazioni possibili contro il Leverkusen per andare in finale

Mancano solo 90 minuti per riuscire a strappare il pass per la finale di Europa League e la Roma è chiamata all'impresa contro il Leverkusen. Giovedì 9 maggio, i giallorossi scendono in campo per affrontare ancora una volta i tedeschi allenati da Xabi Alonso. Questi, all'andata allo Stadio Olimpico, hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Wirtz, che ha sfruttato un errore di Karsdorp nel primo tempo, e Andrich, che invece ha raddoppiato al 73'. Azmoun e Abraham hanno mancato il loro appuntamento con il gol, quello che gli avrebbe permesso di accorciare il risultato e quindi arrivare al ritorno con più possibilità ddi successo.

Dybala accelera in vista del Bayer Leverkusen: oggi era a Trigoria nonostante il giorno libero