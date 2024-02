Il Bayer Leverkusen non si ferma, primo posto in Bundesliga e +11 sul Bayern Monaco: il giocattolo perfetto di Xabi Alonso

Xabi Alonso ha creato un giocattolo quasi perfetto che continua a macinare punti in Germania. Il Bayer Leverkusen ha vinto anche venerdì, nel match di campionato contro il Mainz (2-1), consolidando il primo posto in Bundesliga e portandosi momentaneamente a +11 sul Bayern Monaco che deve ancora giocare la sua partita.

Mal che vada i bavaresi assottiglierebbero la distanza portandosi a -8 ma il distacco del Leverkusen resterebbe comunque considerevole. Era da anni che non si vedeva una squadra tedesca in grado di tenere testa in questo modo al Bayern, riuscendo a mantenere un ritmo da top club. L'anno scorso il Dortmund ha rischiato di vincere il campionato all'ultima giornata, ma questo Leverkusen sembra poter tenere un andamento ancora migliore di quello del Borussia. Venerdì ci ha messo del suo il portiere del Mainz Zentner che ha, di fatto, regalato il gol del definitivo 2-1 ad Andrich. Resta, però, il fatto che la squadra di Xab Alonso riesce ad esprimere un calcio di alto livello, propositivo e sempre volto all'attacco. Il Leverkusen è la miglior difesa del campionato con 16 gol subiti, e il secondo migliore attacco con 59 reti all'attivo.

Senza dimenticare l'obiettivo Europa League dove il Leverkusen è tra le principali favorite alla vittoria finale.

I numeri del Leverkusen: nona vittoria nelle ultime 10 partite

Quella di ieri è la quarta vittoria consecutiva in campionato (quinta se si considera la coppa di Germania), la nona nelle ultime 10 partite. In Bundesliga non ha ancora mai perso dopo 23 partite. Numeri da top club europeo. Definire un protagonista sarebbe riduttivo. Contro il Mainz la giocata l'ha inventata Xhaka, con un sinistro improvviso che ha sbloccato la partita.

Precedentemente erano stati decisivi anche i vari Frimpong, Grimaldo (entrambi in gol contro il Bayern Monaco) ma anche Florian Wirtz, Hincapié e naturalmente Victor Boniface, attualmente infortunato, ma autentico trascinatore nella prima parte di stagione con 10 gol e 7 assist in 16 partite. 33 partite consecutive senza sconfitte, superato il record Bayern Monaco della stagione 2019/20. Non era mai successo in Bundesliga. Quella della squadra di Xabi Alonso è già una stagione storica.