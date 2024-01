Bayern Monaco-Union Berlino, manata in faccia a Sané: Bjelica espulso

Nel recupero della 13^ giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco ha affrontato l'Union Berlino in una partita intensa. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un gol di Guerreiro al 46'. L'evento saliente del match è stato al 75' quando l'allenatore dell' Union Berlino , Nenad Bjelica, è stato espulso per aver colpito con una manata l'attaccante del Bayern, Leroy Sané. L'episodio è avvenuto quando l'allenatore ha raccolto un pallone fuori dal campo e Sané ha tentato di prenderlo dalle sue mani, provocando la reazione violenta di Bjelica che ha portato alla sua espulsione con cartellino rosso.