Union Berlino, promosso Grote in panchina. E per la prima volta in Budesliga la vice sarà una donna

Alla fine il pareggio contro il Napoli non è bastato. Urs Fischer dopo 14 partite senza vittorie - l'unico risultato utile è stato, appunto, quello del Maradona - ha deciso di comune accordo con l'Union Berlino di lasciare la guida del club. Il tecnico paga un avvio di stagione che dire deludente è dire poco, con Bonucci che, in tutto questo, sperava in una sorte diversa. Ma il campionato ormai è andato - con annessa possibile qualificazione alle coppe europee - e anche in Champions il cammino è durissimo, se non impossibile. Il sostituto è stato già scelto: per il momento ad interim, visto che arriva dall'Under 19. Marco Grote guiderà la squadra per le prossime settimane. E la novità importante è che la sua vice è una donna.

Il 51enne sarà supportato dalla vice, Marie-Louise Eta.

Anche lei arriva dall'Under 19 e potrebbe essere la prima donna a sedersi sulla panchina di una squadra della Bundesliga. Una svolta storica per l'Union Berlino, che senza paura (almeno per ora) ha deciso di prendere una decisione interna. La sosta per le nazionali potrebbe aiutare il club a trovare il sostituto di Fischer, ma la sensazione è che almeno nella gara contro l'Amburgo ci sarà il nuovo staff tecnico che oggi ha diretto il primo allenamento.

With all our heavy hearts, and by mutual consent, Urs Fischer and Markus Hoffmann are leaving. There are few words to express just how grateful we are to them for the last five and a half years. https://t.co/aNAbMwLEET

— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) November 15, 2023