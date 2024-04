Napoli, appuntamento decisivo per l'Europa contro il Frosinone: Juan Jesus out, al suo posto Ostigard

Una sfida che ha il sapore dell’ultima spiaggia. Il Napoli deve vincere domani con il Frosinone (inizio alle 12.30) al Maradona per continuare a cullare l’obiettivo di una qualificazione europea. La rincorsa Champions si è complicata, ma il Napoli punta pure all’Europa League e non può permettersi ulteriori passi falsi. C’è da cancellare anche l’umiliazione della Coppa Italia: a dicembre, il Frosinone vinse a Fuorigrotta con un perentorio 4-0, uno dei punti più bassi dell’annata travagliata dei campioni d’Italia. I tifosi non sono soddisfatti e la vittoria di Monza non ha placato la contestazione: ieri sono comparsi, nei vari quartieri di Napoli, un volantino firmato da Curva A e Curva B in cui per la prima volta nel corso di questa stagione viene criticato l’operato del presidente De Laurentiis. Domani il Maradona sarà sold out.

Napoli-Frosinone: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Out Juan Jesus

Il difensore brasiliano si è arreso questa mattina nel corso dell’allenamento di rifinitura: Juan Jesus si è fermato a causa di una sciatalgia e quindi darà forfait contro il Frosinone. Calzona punterà su Ostigard: sarà il norvegese a giocare in coppia con Rrahmani.

Niente da fare per Natan: il brasiliano resta un oggetto misterioso del 2024.

Calzona non cambierà molto. Mancherà l’infortunato Olivera: tocca a Mario Rui giocare sulla fascia sinistra. Nel tridente, invece, Politano – reduce dal capolavoro balistico realizzato contro il Monza – sarà titolare accanto ad Osimhen e Kvaratskhelia.

La presenza di De Laurentiis

Il momento è importante e il presidente De Laurentiis ha deciso di stare vicino all’allenatore Francesco Calzona e ai suoi giocatori alla vigilia di un vero e proprio incrocio, forse l’ultimo per il Napoli che si qualifica ininterrottamente ad una competizione europea dal 2010. Vincere col Frosinone sarebbe un’iniezione di fiducia importante alla ricerca della continuità mai avuta in questo campionato.