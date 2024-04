Chi è Xabi Alonso, l'allenatore autore del miracolo Leverkusen: età, carriera

Il Bayer Leverkusen ha vinto il suo primo storico scudetto della Bundesliga dopo una grande stagione passata sopra il Bayern Monaco. Il club tedesco, da quando è stato fondato nel 1904, non aveva mai vinto un titolo di Germania. Ben 120 di storia che vengono finalmente coronati dal successo in campionato con 16 punti di vantaggio sui bavaresi. Autore di questo miracolo è stato Xabi Alonso, allenatore emergente che ha un grande passato nel mondo del calcio. Lo spagnolo ha guidato il club al trionfo in Bundesliga, vinta con il 5-0 contro il Werder Brema.

