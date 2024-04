L'Atalanta non si ferma più: vince 2-1 a Monza con brividi finali, decisivi De Ketelaere e Touré

Con qualche brivido finale l’Atalanta festeggia la vittoria per 2-1 in casa del Monza. Sono tre punti fondamentali per la corsa Champions. Continua così l’ottimo momento della Dea, che mercoledì si giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina (c’è da ribaltare lil ko per 1-0 dell’andata) e che a maggio avrà in programma la doppia sfida con l'Olympique Marsiglia in Europa League, con la finale di Dublino a un passo.

La partita

Segna De Ketelaere, raddoppia El Bilal Touré, accorcia Daniel Maldini, ma è l’Atalanta a festeggiare.

Gian Piero Gasperini cerca di gestire le forze. Vanno in panchina sia Koopmeiners sia Scamacca. Giocano De Ketelaere e Lookman alle spalle di Touré. Invece, Raffaele Palladino si affida a Djuric unica punta con Colpani, Pessina e Zerbin a supporto. De Ketelaere è scatenato fin dai primi minuti. Recupera palloni, cerca spazi per andare al tiro, impegna Di Gregorio. Fa un po’ tutto lui in attacco. Il Monza, però, non ha paura: ci prova con un doppio tentativo da fuori di Birindelli, che non inquadra lo specchio della porta, e con un tiro alto di Gagliardini che, imbeccato da Pessina, non è molto lucido davanti a Carnesecchi.

L’Atalanta sembra in difficoltà, ma si riprende poco prima dell’intervallo. Prima De Ketelaere impegna Di Gregorio con un diagonale, poi segna di testa anticipando Gagliardini, sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa Di Gregorio salva su Lookman, ma non può fare nulla sul raddoppio di Touré, servito proprio dal nigeriano (Lookman 2 assist). Nel finale accorcia il figlio d'arte Daniel Maldini, con un bel destro a giro dalla distanza. Lo stesso attaccante nel recuperocolpisce il palo che poteva valere il gol del pareggio. L’Atalanta si salva e fa festa.