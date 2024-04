Bellingham sancisce il 3-2 del Real Madrid sul Barcellona al 90': al Bernabeu la vittoria dei blancos sa di verdetto per la Liga

Una vittoria che suona come un verdetto per il titolo in Liga. Il Real Madrid si prende il Clasico vincendo 3-2 contro il Barcellona in un Bernabeu in estasi. Continui ribaltamenti di fronte, i blancos rimontano due volte lo svantaggio e al 90' la ribaltano con Jude Bellingham. +11 sulla squadra di Xavi, per il Real può essere il sigillo sul titolo.

La partita

Al Bernabeu la partita si accende dopo appena 6 minuti con l'incornata di testa di Christensen che sfrutta un'uscita imprecisa di Lunin e firma il vantaggio blaugrana. Il Real Madrid non perde tempo e al 18' rimette tutto a posto con il calcio di rigore conquistato da Lucas Vazquez e trasformato da Vinicius Jr. I blancos prendono campo e provano anche a ribaltarla. L'episodio che può cambiare il match è quello di Yamal che su un calcio d'angolo prolunga con la punta verso la porta avversaria, la palla sembra essere entrata ma l'arbitro è costretto ad attendere in campo il check del Var. Questo perché in Liga non c'è la goal line technology, di conseguenza è la sala Var a confermare la scelta di campo, e cioè quella del no gol. Nel finale di primo tempo De Jong esce in barella per un problema alla caviglia e riceva l'applauso sportivo di tutto il pubblico del Bernabeu.

Il gol del nuovo vantaggio blaugrana lo firma Fermìn Lopez nella ripresa, ma parte dal mancino di Yamal che mette una palla insidiosa nel mezzo, Ferran Torres la sfiora e costringe Lunin all'intervento; sulla ribattuta il più veloce di tutti è il neo entrato Fermin che firma un gol che riaccende le speranze dei ragazzi di Xavi. Il Real non muore mai e appena 4 minuti dopo reagisce nuovamente allo schiaffo del Barça. Questa volta la firma la mette Lucas Vazquez, che nel primo tempo aveva conquistato il penalty, su un cioccolatino di Vinicius.

Allo scoccare del 90esimo ci pensa Jude Bellingham a fare esondare il Bernabeu e a chiudere probabilmente la Liga spagnola. Azione personale di Brahim Diaz che allarga per Lucas Vazquez, ancora protagonista con la palla tagliata in mezzo che finisce nella zona del gigante inglese. Ter Stegen battuto e Real Madrid avanti 3-2 quasi allo scadere. La squadra di Ancelotti vince e scappa via a 6 giornate dalla fine, portandosi a +11 sul Barcellona. Una vittoria che sa di sentenza definitiva.