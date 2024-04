Roma, via alla settimana decisiva per la Champions: nove punti per ipotecare la qualificazione

Comincia questa sera la settimana decisiva per la Champions. La Roma potrebbe chiudere i giochi, salvo collassi dell’ultima ora, già domenica prossima alle 20. Come? Basta vincere questa sera contro il Bologna, fare un gol all’Udinese il 25 aprile e battere il Napoli domenica. Un’impresa complicata, ma che garantirebbe ai giallorossi di affrontare con serenità l’Europa League. Il Bayer Leverkusen ha già il campionato in tasca e ieri al minuto 97 è riuscito anche a pareggiare con il Borussia Dortmund. Vuole il triplette in Germania e farà di tutto per eliminare la Roma. Per questo, consolidare il quarto posto in campionato, anche se per la Champions ci saranno cinque slot, consentirebbe a De Rossi di affrontare il match con i tedeschi con più serenità.

Per tutta la settimana non ci sarà Lukaku vittima di infortunio muscolare, di poco conto, contro il Milan.

Si è fermato in tempo per non peggiorare le cose e dovrebbe tornare in Europa, salvo un anticipo contro il Napoli. L’altro assente è Ndicka che oggi o domani effettuerà nuovi controlli polmonari. Se tutto dovesse essere in ordine, allora si potrebbe già parlare di ritorno in campo, magari per il ritorno di Europa League. Valutazioni che faranno i medici a seguito dei controlli. Il resto della squadra sta bene, De Rossi dovrà valutare le condizioni dei singoli per alternare chi è più stanco e provare a chiudere le partite in tempi brevi così da gestirle e risparmiare energie. Un cammino intenso, ma che potrebbe levare molte soddisfazioni.