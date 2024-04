L'Inter vince lo scudetto nel derby se? Tutte le combinazioni per i nerazzurri

L'Inter stasera gioca contro il Milan in un derby della Madonnina che ha un sapore diverso: proprio oggi i nerazzurri possono vincere lo scudetto. Lo scontro diretto tra la prima e la seconda in Serie A arriva in un momento propizio per Lautaro e compagni. A poche partite dal termine della stagione, Inzaghi vanta 14 punti di distacco da Pioli e questo gli permette di essere tranquillamente in testa. I punti in palio da qui al 26 maggio, però, sono 15 con la vittoria che può arrivare oggi: ecco come.

Milan-Inter, Inzaghi: «La salita sta per finire, vogliamo vedere il panorama. Vincere nel derby? Non è un'ossessione»