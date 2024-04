Real Madrid-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vedere il Clasico in tv e streaming

L'appuntamento calcistico del weekend è sicuramente il Clasico tra Real Madrid e Barcellona che si sfideranno al Santiago Bernabeu nel match valido per la 32a giornata della Liga. I blancos, reduci dal passaggio in semifinale di Champions League ai rigori col Manchester City, sono primi in campionato a +8 sui catalani che invece in settimana hanno salutato la Coppa dei Campioni, sconfitti dal Paris Saint-Germain. All'andata si era imposto il Real di Carlo Ancelotti per 2-1, grazie alla doppietta di Bellingham. La squadra di Xavi vorrà sicuramente rifarsi.