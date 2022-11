Qatar 2022, Abraham e Smalling fuori dai convocati dell'Inghilterra. Escluso anche Tomori

Questo pomeriggio il CT della Nazionale inglese, Gareth Southgate, ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar che inizierà il prossimo 20 novembre. Come prevedibile Tammy Abraham e Chris Smalling sono rimasti fuori dalle scelte dell'allenatore: per l'attaccante 4 gol in 19 presenze in questa stagione, uno in meno rispetto ai 3 del difensore che non veste la maglia della selezione in partite ufficiali dal 2017. Non c'è posto nemmeno per il milanista Tomori. Questo l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Pickford, Pope, Ramsdale;

Difensori: Alexander-Arnold, Coady, Dier, Maguire, Shaw, Stones, Trippier, Walker, White;

Centrocampisti: Bellingham, Gallagher, Henderson, Mount, Phillips, Rice;

Attaccanti: Foden, Grealish, Kane, Maddison, Rashford, Saka, Sterling, Wilson.