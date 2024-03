Roma, Lukaku sta bene e giocherà contro l'Inghilterra. De Rossi lo aspetta a Trigoria e potrà alternarlo con Abraham

Romelu Lukaku questa sera giocherà contro l’Inghilterra. Lo ha anticipato il ct Tedesco dopo averlo preservato in occasione dell’amichevole contro l’Irlanda per un problema sia all’anca sia all’inguine. Romelu li ha superati entrambi e giocherà, anche perché in Belgio sono consapevoli che senza di lui la nazionale perde un elemento decisivo (83 reti totali). Ne è consapevole anche De Rossi che lo riavrà a partire da giovedì, giorno in cui comincerà la preparazione in vista della gara contro il Lecce di lunedì 1° aprile.

Sarà un finale di campionato incalzante quello che giocheranno i giallorossi ancora impegnati su due fronti. Molto si deciderà ad aprile con la doppia gara europea contro il Milan e cinque partite di Serie A che daranno un’idea di quale sarà la classifica finale. In questo percorso, Lukaku sarà il perno dell’attacco e tra qualche settimana potrà anche alternarsi con Abraham, tornato finalmente ad allenarsi dopo l’infortunio al ginocchio. Non potrà esserci, invece, Azmoun rimasto infortunato in nazionale e ancora in attesa di rientrare a Trigoria. A proposito di infortuni, anche oggi nonostante il giorno di riposo (ripresa domani mattina) erano presenti al centro sportivo Baldanzi e Bove che recupereranno in vista del Lecce, oltre a Sanches, Smalling, Spinazzola, Cristante, Kristensen e Dybala.