De Rossi: «In futuro vorrei far giocare insieme Lukaku e Abraham»

Le parole dell'allenatore della Roma Daniele De Rossi alla vigilia della partita contro il Torino: «Il giorno che sono arrivato qui e mi sono presentato ai giocati e ho visto Lukaku e Abraham vicini ho detto che vorrei farli giocare insieme.

Idea che deve essere lavorata, allenata, studiata. Andremo verso un periodo in cui dovremo capire come sta Tammy, è un’idea che mi piace ma non è una certezza. Ora c’è Azmoun come vice attaccante, ma l’idea mia è giocare con una punta e sfruttare più la trequarti o le fasce. Il momento di Lukaku è di grande gioia, il rigore sbagliato nemmeno lo abbiamo toccato. Al 120’ ha fatto 50 metri di scatto, ha dribblato e fatto praticamente gol se non era per un miracolo del portiere. Se continuerà così il gol lo farà, poi se gli attaccanti non segnano per un paio di partite si avviliscono, lui ha segnato contro il Feyenoord all’andata quindi non potrei essere più contento di tutto»