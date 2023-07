Domenica 9 Luglio 2023, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 08:12

ROMA Se fosse vero che José Mourinho non si aspetta nulla dal mercato, allora ci sarebbe da preoccuparsi. Da oggi fino a fine agosto non arriverebbero giocatori, la squadra non sarebbe rinforzata e l'obiettivo Champions sarebbe sfumato ancor prima di iniziare il campionato. In realtà il portoghese si aspetta e come rinforzi, perché così com'è costruita la rosa non arriverebbe lontano né in Serie A né in Europa League. Mancano un attaccante e un centrocampista e le fasce vanno rinforzate. La difesa, con il ritorno di Llorente, è l'unico reparto al completo, ma rimane sempre in sospeso la questione Ibañez che potrebbe esser ceduto per monetizzare (Viña vicino alla permanenza al Bornemouth). È proprio questo lo snodo dal quale passa il mercato giallorosso. Con il "settlement agreement" firmato a settembre, i costi della rosa non possono superare quelli dell'anno precedente e dunque, per spendere bisogna prima incassare. Tiago Pinto è consapevole che la priorità è il centravanti, senza il quale Mourinho non può pianificare a dovere la preparazione. Ma ci sono delle difficoltà sulla formula con cui prelevarlo perché l'ingaggio di Abraham di 6 milioni è una "zavorra" che pesa enormemente sul costo della rosa. Tammy non potrà essere utilizzato almeno fino a febbraio 2024, è vero che non sarà inserito nella lista Uefa e quindi non farà lievitare i costi, ma nella seconda parte della stagione sarà presente. Dunque, l'ideale sarebbe puntare su un prestito con diritto di riscatto che abbia un ingaggio al di sotto dei 3 milioni.

Mourinho torna a Roma: «Sono un uomo di lavoro, non di vacanza. Non mi aspetto niente dal mercato»

OCCHI SU SAVINHO

Il profilo è quello di Scamacca, ma il West Ham non è disposto, per ora, a cederlo in prestito perché lo ha pagato 36 milioni più bonus l'anno precedente. A Trigoria hanno fatto un sondaggio per Morata, l'operazione sarebbe anche fattibile, ma l'Atletico Madrid per liberarlo vorrebbe 12 milioni e inoltre al giocatore andrebbe un ingaggio che almeno si avvicini ai 9 milioni che attualmente percepisce (e il Decreto crescita non è attuabile). Operazione dispendiosa per la quale ci vorrebbe l'ok dei Friedkin. Pinto ci sta pensando, ma il tempo stringe perché il Milan continua a lavorare sullo spagnolo. Mourinho aspetta, speranzoso. Anche perché se ogni punto in campionato, a partire dal 20 agosto, diventerà rilevante, allora ogni giorno senza l'attaccante è un giorno perso. Poi, c'è da irrobustire il centrocampo: l'ideale sarebbe Sabtizer, ma lo United vorrebbe monetizzare; piace Kamada a parametro zero ma viene ritenuto troppo trequrtista. In alternativa ci sono Sanches del Psg e McTominay. Sulle fasce si lavora per chiudere Kristensen e interessa Savinho ala destra del Manchester City, brasiliano classe 2004. Su di lui anche Girona, Psv e Braga. Domani il via alla preparazione e gli unici innesti sono Ndicka e Aouar a parametro zero, il tempo stringe e Mourinho sta per finire la pazienza.