Tammy Abraham ha la possibilità di tornare titolare in campionato dopo 11 mesi e 25 giorni. Quasi un anno senza partire dall’inizio in Serie A, perché Mourinho, dal Monza dello scorso 2 maggio in poi, ha scelto di preservalo in vista della finale di Budapest. È stata quella contro il Siviglia la sua ultima partita dal 1’ in ordine di tempo, poi con lo Spezia ha giocato solo 18 minuti, fatali per la lesione del crociato. Con il Bologna, l’inglese dovrebbe ritrovare il posto al centro dell’attacco per via dell’infortunio muscolare di Lukaku rimediato con il Milan.

IL RITORNO

Tammy, se scelto rispetto ad Azmoun come sembra, avrà un banco di prova importantissimo e determinante per il futuro suo e della società. Accorciare sugli emiliani è la chiave per arrivare in Champions attraverso il campionato, soprattutto considerando il calendario ingolfato e il doppio impegno con il Bayer Leverkusen. Momento migliore non poteva esserci per dimostrare di stare bene, soprattutto perché Tammy, salvo sorprese, dovrebbe essere la punta centrale del prossimo anno. Sarà difficile venderlo per via dello stop di quasi 10 mesi e complicato tenere Lukaku un’altra stagione, a meno che il Chelsea non acconsenta a un altro anno di prestito. Il ritorno in campo è stato nel derby lo scorso 6 aprile (11’), gradualmente ha guadagnato minuti raggiungendo i 62 durante il quarto contro il Milan. Un antipasto di quello che dovrebbe succedere domani, con la speranza di De Rossi che non sbagli sotto porta come accaduto con i rossoneri. Il suo ultimo gol risale proprio alla gara con i rossoneri del 29 aprile 2023 (quasi un anno fa). Steso problema che ha avuto nella sua seconda stagione in giallorosso totalizzando l’xG (gol previsti) più alto di tutta la squadra pari a 10.8. Storia, rispetto a quello che sta succedendo oggi a Trigoria con De Rossi alla guida. Il tecnico lo sfrutterà al massimo, consapevole che il percorso di recupero è stato molto lungo. Ma con Azmoun, tornato recentemente da un infortunio muscolare rimediato in nazionale e con zero minuti nelle gambe dal 17 marzo (eccetto la gara con il Turkmenistan del 21 in cui si è fermato), appare improbabile che possa partire dall’inizio. È il suo momento, non ci sarà nemmeno Lukaku che si è sottoposto a una ecografia a Trigoria per rivelare l’eventuale danno muscolare. Al momento salterà la partita di domani e forse anche il recupero con l’Udinese, possibile il rientro contro il Napoli (28 aprile), altrimenti appuntamento direttamente all’Olimpico con il Bayer Leverkusen. Ieri, oltra al belga, non si è allenato nemmeno Mancini.

FESTA SCUDETTO RINVIATA

La Roma Femminile dovrà aspettare per festeggiare lo Scudetto dopo aver fallito il match point contro la Fiorentina (0-0). Complice anche la vittoria della Juventus in casa contro il Sassuolo, le due squadre hanno un distacco di 11 punti. Nel prossimo turno le giallorosse riposeranno, ma se la Juve non vincerà con l’Inter allora sarà festa.

