Roma, Abraham torna a Trigoria: via alla riabilitazione. Con lui anche Kumbulla

Tammy Abraham è tornato a Roma dopo circa un mese trascorso a Londra alle prese con esercizi per la riabilitazione del ginocchio operato. L’inglese è rientrato con un volo privato e giovedì sarà a Trigoria per cominciare assieme ai sanitari giallorossi il percorso di recupero. Una strada lunga che prevede costanza e forza volontà, l’obiettivo è rientrare prima della fine del 2023, ma i tempi preventivati per il ritorno in campo sono più lunghi (almeno fino a febbraio). Abraham è stato sottoposto lo scorso 7 giugno ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un danno rimediato negli ultimi minuti dell’ultima gara di campionato contro lo Spezia. L'intervento è stato effettuato dal dottor Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra. Durante il primo mese di riabilitazione ha pubblicato sui social foto sorridenti durante delle sessioni di esercizi. Adesso proseguirà a Trigoria, così come quella di Kumbulla. Anche lui dopodomani tornerà alla base per recuperare dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata il 29 aprile. Per lui l’obiettivo è tornare a dicembre 2023.