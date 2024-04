De Rossi: «Abraham può diventare devastante come Lukaku»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il: «Tammy l’ho visto poco, è una forza della natura, ha un entusiasmo contagioso. Perde energie con arbitro, tifosi, lo scarpino. Se riusciamo a incanalare tutta la sua energia e rabbia per essere stato fuori nove mesi, avremo un attaccante molto forte. Devo io capire lui, lui sta capendo cosa voglio dal centravanti. È affascinante da allenatore, non è troppo diverso da Romelu. Uno è più esperto l’altro un po’ meno. Lavorandoci può diventare come Romelu».