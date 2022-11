Roma, la corsa di Dybala verso il Mondiale che non piace a Mourinho: «Non so che accordi ha con Scaloni». Sarà convocato con il Torino

È crisi in casa Roma. José Mourinho è uscito allo scoperto criticando Karsdorp a scena aperta (senza mai nominarlo): «Un giocatore ci ha tradito. Gli ho detto di cercarsi una squadra a gennaio». Poi, ha puntato il dito verso Abraham («Gli ho chiesto perché non gioca sempre così») e, soprattutto, Dybala. Un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito l’argentino, secondo José troppo centrato sul Mondiale e poco sulla Roma. Dalle sue parole sembra emergere una sorta di accordo tra il ct dell’albiceleste Scaloni e l’attaccante, secondo cui potrà essere convocato al Mondiale solo se ci sarà domenica contro il Torino. Altrimenti resterà a casa. Dato che per la Joya, in questo momento della sua carriera, andare in Qatar sembra prioritario rispetto alla Roma, Mourinho ha lasciato intendere che c’è un piano non dichiarato apertamente per raggiungere l’obiettivo: «Non so il contenuto dei suoi messaggi con la federazione argentina, con il suo allenatore Scaloni, non so se debba giocare domenica per andare al Mondiale, se invece non gioca ed è più sicuro di andare al Mondiale. Però è ovvio che i giocatori che vanno al Mondiale in questa settimana, soprattutto nell'ultima partita, hanno la testa più di là che di qua. Certo che abbiamo bisogno di lui, se potessi scegliere lo vorrei col Torino», ha detto a caldo lo Special One.

Dybala, l'accordo con il ct dell'argentina per andare al Mondiale

Dybala ha rimediato una lesione tra il primo e secondo grado calciando un rigore contro il Lecce lo scorso lo scorso 9 ottobre. La lacerazione del muscolo lo ha costretto a curarsi con i fattori di crescita Prp per recuperare più in fretta rispetto al normale e non perdere l’opportunità Mondiale. In una recente intervista, però, Scaloni ha fatto capire che non farà sconti a nessuno: «Convocherò per il Mondiale solo chi è in grado di giocare subito». Questo significa che se Dybala vuole avere una speranza di partire per gli Emirati Arabi non solo dovrà essere in panchina contro il Torino, ma dovrà essere in grado di giocare contro l’Arabia Saudita il 22 novembre. La ripresa degli allenamenti è prevista venerdì, ma Dybala potrebbe già allenarsi in campo oggi e domani prendere parte alla seduta con i compagni così da rientrare nella lista dei convocati per il Torino. Se sarà in campo lo deciderà José.