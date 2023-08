Travis Scott, ospiti al concerto diversi calciatori della Roma (e non solo). Ecco chi era presente

Il Circo Massimo è un cuore che pulsa. È quello di sessantamila fratelli di una notte leggendaria. Sono dentro gli stessi selfie, dentro lo stesso coro, dentro gli stessi beat, quelli di un disco che ha terremotato le classifiche mondiali e italiane, entrando direttamente al top, e che ha già riscosso un successo planetario con 128 milioni di stream su Spotify, in sole 24 ore, diventando il miglior esordio dell’autore. E che ieri ha terremotato Roma (el vero senso della parola: decine le segnalazioni al 113).

È la notte di Utopia.

Tra gli ospiti anche i gioielli della Roma, El Shaarawy, Cristante, Dybala e Abraham, e poi Nainggolan, Emma e Bebe Vio. Prima del concerto, ha postato stories che lo ritraevano in giro per la città surfando in piedi sul tetto di un van. Poi su un palco montato sulle dimensioni kolossal dello show degli Imagine Dragons di sabato scorso con due megaschermi e un ponte verso i suoi discepoli, in diretta Instagram su migliaia di telefoni levati al cielo come totem, tra lingue di fuoco, rocce e nebbie di un mondo distopico, il rapper americano, mascherato, ha fatto esplodere la platea, tra autotune e delay, boati e spari, inanellando i brani del disco-evento dell’anno.

Da “Circus Maximus” (che è anche il titolo del suo primo film) a “I Know?” («la mia preferita»). E poi «alzate tutti il dito medio», pescando dal disco l’hip hop da stadio di “Hyaena”, “My Eyes”, “God’s Country” e poi l’ipnotico “Fein”, “Topia Twins”. Con qualche must del repertorio (“Sicko Mode”), compresi i “blockbuster” di Astroworld, l’album del 2018, che ha ottenuto un tale successo che gli ha consentito di diventare un ricercato testimonial. “Io c’ero”, la parola d’ordine della serata. Per assistere all’evento sono arrivati fan da ovunque ci fosse una strada per Roma. E ieri erano lì, sin dalla notte prima (mentre Travis mandava in tilt traffico e social), a celebrare l’artista del momento (uno di loro è riuscito a salire sul palco), e un album che arriva a quasi due anni dal 5 novembre 2021 quando, durante l’Astroworld Festival, 11 persone morirono a causa della folla.

Non esisteva location migliore per il concerto dei concerti, il Circo Massimo, a pochi giorni dall’uscita del suo primo film, “Circus Maximus”: viaggio surreale e psichedelico tra Nigeria e Pompei (“una poesia tonale”, scive la critica), girato con i registi Gaspar Noé, Vladimar Jóhannsson, Harmony Korine e Nicolas Winding Refn, “alla scoperta caleidoscopica dell’esperienza umana e del potere delle sonorità”, accompagnato dai 19 brani di Utopia. Che cosa sia l’utopia per il 32enne rapper statunitense non è chiaro neanche ascoltando i suoi pezzi. «Il modo per trasferire l’energia da una persona all’altra senza che si rompa», dice criptico nel film. Ai fan, invece, ieri, era chiaro che cosa fosse un’utopia: stare sotto il palco, pogando e facendosi martellare dai banger del nuovo lavoro discografico che vanta 19 ospiti.

Da Beyoncé a Pharrell Williams, da Kanye West a Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk, fino a James Blake e persino Bon Iver, con Bad Bunny e The Weeknd in “K-Pop”, primo singolo rilasciato e un campionamento dei Gentle Giant di Proclamation in “Hyaena”. Prova da direttore d’orchestra, con musica elaborata nei minimi dettagli, che lui definisce “rock psichedelico”. Quarto disco del trenteduenne di Houston, offre uno Scott visionario, rendendo ancora più enigmatico il profilo dell'artista, tra l’altro, legato sentimentalmente a Kylie Jenner, star televisiva, imprenditrice e modella, dell’azienda Kardashian, con cui ha avuto due figlie.

Cresciuto sotto l’egida di Kanye West, Scott nel 2015 sforna “Rodeo”, l’album che lo promuove a nuova realtà mainstream. E poi il volo a 360 gradi: ha scritto brani per il film “Black Panther”, per la serie “Game of Thrones”, per il kolossal “Tenet” di Nolan e per le sfilate di Dior. E in attesa di realizzare il suo sogno (un musical per Broadway) si fa incoronare, con un vestito corazza da avveniristico gladiatore, imperatore al Circo Massimo. Ciao Roma, con gli unici momenti soft “Goosebumps” e “Telekinesis”.