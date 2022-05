Psg, fiducia a Donnarumma: sarà lui il portiere titolare

Nella vita i dubbi fanno quasi sempre bene, ti aiutano a crescere. Ma nel calcio c'è un dubbio che non dovrebbe mai serpeggiare in una squadra, quello del portiere. Forse se ne sono accorti, finalmente, al Paris Saint-Germain. La squadra francese avrebbe infatti scelto Gigi Donnarumma come portiere titolare per la prossima stagione, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo francese l'Equipe, dopo la richiesta dei diretti interessati. Il club francese avrebbe anche già informato Keylor Navas della decisione, ora l'estremo difensore costaricano dovrà decidere se restare come secondo o andare via.