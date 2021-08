Altro colpo di Bavagnoli: arriva la brasiliana Thaisa Moreno

Mercoledì 11 Agosto 2021, 15:45

La Roma femminile piazza un nuovo colpo. Alzando ulteriormente il valore tecnico della rosa: è ufficiale infatti l'ingaggio della centrocampista brasiliana Thaisa Moreno, 32 anni, nelle ultime due stagioni al Real Madrid. Ma è una vecchia conoscenza anche della nostra Serie A, visto che ha vestito la maglia del Milan. Ha firmato un contratto annuale ed è già a disposizione di Alessandro Spugna, che potrebbe utilizzarla per uno spezzone di gara domani, quando le giallorosse affronteranno al Giulio Onesti l'Empoli in amichevole.

Diretta calciomercato Roma Dzeko a Milano. Tiago Pinto a Londra per chiudere Abraham

Roma, le parole di Thaisa

«Ho scelto di giocare per la Roma perché penso di essere in un club con un grande progetto» ha esordito la brasiliana. «Nella scorsa stagione la squadra ha vinto la Coppa Italia dopo un percorso iniziato pochi anni fa. Sono qui per aiutare le mie nuove compagne e per migiorarmi» ha sottolineato ancora. «Thaisa non ha bisogno di presentazioni, la sua carriera parla per lei» ha invece ribadito Bavagnoli. «La seguiamo da tempo e con grande interesse. Sappiamo inoltre cosa può dare a questa squadra. Oltre all'esperienza anche un grando apporto sotto il punto di vista della mentalità». La calciatrice ha deciso di prendere la maglia numero 17. Thaisa Moreno in carriera conta ben 86 presenze con la maglia della nazionale brasiliana. Un acquisto di spessore. Che aiuterà Spugna nelle sue scelte. La stessa verrà accolta anche da Andressa, l'altra verdeoro presente in rosa, che tra pochi giorni rientrerà nella Capitale dopo l'Olimpiade.