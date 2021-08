Diretta calciomercato Roma Dzeko a Milano. Tiago Pinto a Londra per chiudere Abraham

Mercoledì 11 Agosto 2021, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 14:58

È il giorno di Dzeko all'Inter. Il bosniaco partirà alle 10:30 per Milano. L’arrivo all’aeroporto Linate è previsto alle ore 11:15, poi visite all’Humanitas e firma in sede. L’ormai ex giallorosso si legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni (contratto da 6 milioni di euro a stagione), mentre il club di Trigoria incasserà un piccolo indennizzo sui 2 milioni, con cui Tiago Pinto potrebbe tentare l'assalto per Abraham. Il General Manager, infatti, è appena partito per Londra da Fiumicino.

Dzeko-Inter, la diretta

Ore 10.30 Dzeko si è imbarcato per Milano con un volo da Ciampino

«Parleremo dopo» sono le uniche parole che Dzeko rilascia scendendo dal van che lo ha portato a Ciampino dove alle 10.30 ha preso il volo con direzione Milano Linate per sostenere le visite mediche con l'Inter.

Ore 12.27 Dzeko è arrivato a Milano, subito le visite mediche per l'Inter

Edin Dzeko è praticamente un giocatore dell'Inter. L'attaccante è arrivato a Milano dove

sosterrà le visite mediche alla clinica Humanitas. Poi si trasferirà al Coni per l'idoneità sportiva e infine firmerà il contratto con l'Inter.

Ore 13.33 Tiago Pinto vola a Londra per Abraham, il sostituto

All'ora di pranzo il GM giallorosso, Tiago Pinto, si è imbarcato da Fiumicino con direzione Londra. L'obiettivo è Abraham del Chelsea, centravanti sul quale c'è anche l'Arsenal. Il manager portoghese vuole convincerlo a sposare la causa dei giallorossi, ma il giocatore deciderà comunque solo dopo la Supercoppa europea di questa sera con il Chelsea

impegnato contro il Villarreal.