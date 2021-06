Le giallorosse cambiano: Spugna nuovo allenatore. Bavagnoli diventa dirigente del club

La Roma femminile cambia. E lo fa subito dopo aver vinto la Coppa Italia: primo trofeo della storia giallorossa. La notizia era nell'aria da un po' di tempo, adesso è anche ufficiale. Betty Bavagnoli, dopo tre anni, lascia la panchina giallorossa. Dalla prossima stagione sarà responsabile di tutte le attività del calcio femminile del club.

«Sono grata alla Roma per avermi scelta per questo ruolo. Dopo tre bellissime stagioni ho sentito il bisogno di cominciare un nuovo capitolo» ha detto Bavagnoli. «Desidero ringraziare Betty per il ruolo che ha svolto in questi anni come coach» ha invece commentato Tiago Pinto. «Il suo contributo è stato determinante per la crescita delle nostre ragazze» ha aggiunto il general manager della Roma.

PANCHINA A SPUGNA

Mancava solamente l'ufficialità per il successore, ed è arrivata anche quella nello spazio di qualche minuto: sarà Alessandro Spugna, 48 anni, il nuovo tecnico della Roma. Ha già allenato la Primavera della Juventus prima di approdare in Serie A sulla panchina dell'Empoli. «Abbiamo scelto Alessandro per i suoi valori di uomo e di allenatore - ha commentato Bavagnoli - è un leader giovane ma già con molta esperienza».

«Ringrazio la Roma per la grande opportunità che mi è stata data, per me è un orgoglio essere stato scelto per dare continuità ad un progetto così importante. Non vedo l'ora di cominciare». Queste le prime parole di Spugna da nuovo responsabile della prima squadra. Per il tecnico contratto fino al 30 giugno 2022.

LO STRANO ESONERO

Alessandro Spugna, lo scorso 28 aprile, era stato esonerato dall'Empoli nonostante un ottimo campionato. Erano proprio i giorni in cui si parlava di lui come possibile successore di Bavagnoli sulla panchina della Roma. Da quel momento si è capito subito che le cose ormai erano fatte. Tant'è che tre giorni dopo la fine della stagione è arrivato l'annuncio ufficiale.

