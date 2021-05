La Roma conquista la Coppa Italia: ai rigori è trionfo giallorosso. Battuto il Milan. Anche Mourinho e De Rossi in festa

La Roma Femminile vince la Coppa Italia. Battuto ai calci di rigore il Milan. Finisce 3-1 al Mapei di Reggio Emilia (0-0 il finale). E può partire la festa giallorossa. Dagli undici metri è decisiva Vanessa Bernauer. Ma è enorme il contributo anche di Camelia Ceasar che ne para due. Un trionfo. Meritato per Betty Bavagnoli: artecife indiscussa di questo successo. Ha preso la Roma tre anni fa, e l'ha portata al successo di questa sera. Un'emozione indescrivibile per le ragazze giallorosse, che sono scoppiate a piangere appena la centrocampista svizzera ha battuto Korenciova. Davanti a Tiago Pinto, la coppa al cielo la alza Elisa Bartoli, vero cuore giallorosso: anche lei se lo merita questo trionfo. Il secondo dell'era Friedkin dopo lo scudetto di sabato arrivato con la Primavera Femminile di Fabio Melillo. Un weekend di successi. Il modo migliore per chiudere la stagione. Un trionfo arrivato in una data funesta per i colori giallorossi: 30 maggio. Quello del 1984 era ed è ricordato per la finale di Champions League persa contro il Liverpool. Quello di dieci anni dopo per la tragica scomparsa di Agostino di Bartolomei. Ma da oggi ci sarà anche questa vittoria. Perchè tutto torna, prima o poi.

LE REAZIONI

La prima a parlare non poteva che essere Elisa Bartoli. Trascinatrice di una squadra che è riuscita a riemergere dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana, contro la Juventus, ai tempi supplementari. Ma è stata quella la partita della svolta per la Roma. Che da quel 6 gennaio ha capito che se la sarebbe potuta giocare con tutte. Una sola frase per far capire com'è romanista dentro:«Aspettavo questo momento da quando sono nata». Poco da aggiungere. E immediatamente è arrivato anche il commento di Josè Mourinho, che su Instagram ha piazzato due cuori giallorossi sotto la notizia della Roma dopo la vittoria. Cuori e applausi rivolti alle ragazze. Che stasera hanno davvero fatto qualcosa di straordinario. Gioia anche per Daniele De Rossi: l'attuale collaboratore tecnico del ct Roberto Mancini, ha ripostato i festeggiamenti della Roma. Un trionfo. Che coinvolge tutti. Anche il passato e il futuro giallorosso.

IL COMMENTO DELLA RAGGI

Ė arrivato anche il tweet di Virginia Raggi qualche minuto fa, anche lei ha voluto complimentarsi:«Roma è orgogliosa di voi» ha scritto la sindaca.

Complimenti alle ragazze dell’@ASRomaFemminile che hanno appena vinto la #CoppaItaliaFemminile! Roma è orgogliosa di voi! pic.twitter.com/YByVQClPUB — Virginia Raggi (@virginiaraggi) May 30, 2021

