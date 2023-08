Jan Jongbloed morto, il portiere "tabaccaio" degli Orange di Cruijff

Il calcio olandese è in lutto per la morte di Jan Jongbloed, il portiere "tabaccaio", veniva chiamato così perché faceva questo lavoro non essendoci allora lo status di professionista. L'ex portiere della mitica Nazionale di Johan Cruijff è morto all'età di 82 anni. Era malato da tempo.

Jongbloed ha giocato 24 partite internazionali per gli Oranje tra il 1962 e il 1978, raggiungendo per due volte la finale del Mondiale e perdendo in entrambe le occasioni.

Nel 1974, contro la Germania allo stadio Olimpico di Monaco. Non ebbe scampo quando Paul Breitner e Gerd Muller segnarono su rigore. Quattro anni dopo, invece, la sconfitta per 1-3 contro l'Argentina. Quella, fu anche l'ultima presenza di Jongbloed in Nazionale.

A livello di club, con 684 presenze Jongbloed, che ha spesso indossato il numero 8 in Nazionale, è secondo fra i portieri alle spalle di Pim Doesburg (687 in Eredivisie, il campionato olandese). Dal 1959 al 1986, Jongbloed ha giocato per il DWS, il club successore dell'FC Amsterdam, il Rosa Kerkrade e il Go Ahead Eagles.