Milan, Pioli all'esame Roma: «Lukaku sulla carta è un grande acquisto. Taremi? Non ho sentito i dirigenti né ieri né oggi»

Due vittorie su due contro Bologna e Torino. All’Olimpico contro la Roma si alza il livello per il Milan, che punta fare bene prima della sosta. «Giochiamo contro una squadra forte allenata da un grande allenatore. Avrà anche raccolto un solo punto in due match, ma per i dati offensivi e difensivi è stata la migliore in campionato», ha detto Stefano Pioli. «Tutte le partite sono importanti e noi vogliamo sempre vincere. Noi vogliamo sempre giocare il nostro tipo di calcio e quello che ci permettono gli avversari. Siamo pronti». I rossoneri sfideranno Lukaku, avversario di tanti derby: «Sempre bello giocare in stadi pieni, lavoriamo per esserci in queste gare. Loro sono molto forti, come detto. Hanno giocatori di qualità e lotteranno per le posizioni di vertici. Sulla carta Romelu è un acquisto forte, ma sulla carta è un conto, sul campo è un altro tipo di discorso».

Totti: «Lukaku grande acquisto, ha un enorme potenziale. Ma un giocatore non fa una squadra»

E su Loftus-Cheek e Reijnders: «Abbiamo lavorato dal 19-20 luglio per stare molto insieme. Ho insistito su un’idea di gioco e dare continuità a certe posizioni. Da quello che avevo visto nel precampionato, mi avevano dato fiducia. Sono giocatori di un bagaglio importante, non come quelli che butti lì e non sanno cosa fare». Sui miglioramenti: «Con il Torino siamo stati più compatti. Certo, ci siamo preparati per sfidare un avversario diverso da quello granata. Noi stiamo bene di gambe e di testa». Infine, su Taremi: «Ho dei dirigenti talmente capaci che tra ieri e oggi non li ho sentiti. Loro sanno che sto preparando una partita. Mi interesserà domani perché finalmente sarà finito il mercato. Krunic? Per me è importante ed è un titolare del Milan».