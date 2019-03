© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in classifica da un solo punto al momento a favore dei rossoneri: la partita di oggi costituisce una tappa fondamentale verso la qualificazione alla Champions del prossimo anno, obiettivo che per ragioni economiche e non meno di prestigio le due squadre non possono permettersi di fallire.LE FORMAZIONI:MILAN:INTER:Il Milan non vince il derby casalingo dalla stagione 2015/2016 quando s'impose per 3-0 grazie ai gol di Alex, Bacca e di Niang; l'Inter a sua volta non ''espugna'' San Siro dalla stagione 2012/2013 allorché fu Samuel a regalare i 3 punti ai nerazzurri. Negli 84 precedenti in casa del Milan si registra un leggero vantaggio degli ospiti, 31 vittorie contro 28 dei rossoneri e 25 pareggi in tutto. Poco meno di un anno fa l'ultima stracittadina di campionato in casa del diavolo, 0-0 il risultato.