Spalletti: «Lautaro è l'attaccante che può rimettere a posto le cose»

Martinez, pupillo di Icardi, incoronato da Spalletti dopo il derby vinto dall'Inter. Lautaro si prende la scena, come Mauro all'andata, «Abbiamo trovato l'attaccante forte che ci può rimettere a posto le cose». Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così la prestazione di Lautaro Martinez nel derby con il Milan, incoronando il giovane attaccante argentino come nuov leader dei nerazzurri. «È uno di quelli che si può prendere le responsabilità, è bravissimo. Ma bravi sono stati tutti, anche Politano e Perisic - prosegue Spalletti a Sky -. Siamo stati una grandissima squadra nonostante le difficoltà, hanno rimesso a posto tutte le cose da soli. Anche il Milan ha fatto una grande partita, Gattuso deve essere contento della prestazione». Poi scherza sul suo futuro, anche con un po' di veleno: «Doveva essere il mio ultimo derby, allora ho pensato di portarmi anche il Cenacolo... Mi sa che se ne fa un'altra di cena...». Spalletti riserva pure un'allusione al grande assente Mauro Icardi: «Nainggolan negli spogliatoi alla fine? Tanti che non sono convocati vengono in spogliatoio a condividere meriti e demeriti, è una cosa regolare».

