Biglia e Kessie insieme in tv: «Abbiamo chiesto scusa a Gattuso e ai compagni»

Insieme in tv per prendersi la responsabilità di quanto successo in panchina nel secondo tempo del derby. I protagonisti, in diretta su Sky, ci mettono la faccia. Lucas Biglia e Franck Kessie chiedono scusa a Rino Gattuso per la figuraccia durante il derby, in seguito al parapiglia che hanno creato in panchina: i due giocatori sono quasi venuti alle mani dopo la sostituzione del centrocampista ivoriano. Entrambi si sono presentati davanti alle telecamere molto contriti e pronti a riconoscere le loro responsabilità. Poco prima, Gattuso aveva stigmatizzato l'episodio con parole molto dure. «È stata l'adrenalina della partita, avevo tanta voglia di vincere e sono uscito un pò nervoso. Ho chiesto scusa ai compagni e al mister», le parole di Kessie a Sky. «Abbiamo fatto una figuraccia ma abbiamo già chiarito, dispiace per i tifosi e per la maglia che indossiamo», aggiunge Biglia.

