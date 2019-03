Gattuso: «La lite Biglia-Kessie è colpa mia, una doppia sconfitta»

Il Milan non ha perso solo il derby. Il diverbio in panchina, protagonisti Kessie e Biglia, fa infuriare Gattuso almeno quanto il ko contro l'Inter. «Cos'è successo tra Kessie e Biglia? Ne parleranno loro, poi in settimana parlerò io». Il tecnico del Milan commenta così la lite tra i due centrocampisti durante il derby. «È una mia responsabilità - prosegue a Sky -. Loro sanno quanto ci tengo a queste cose. Posso non capire niente di calcio ma io credo fortemente nel gruppo, nella disciplina, nel rispetto dei compagni. È stata una doppia sconfitta, in campo e dal punto di vista comportamentale». Sulla partita, ammette di aver concesso troppo all'Inter fino all'intervallo: «Dopo il 2-0 potevamo prendere un'imbarcata, l'Inter è una squadra molto forte. Ma noi siamo ancora vivi, sul 3-2 abbiamo avuto delle palle gol. Sono contento della prestazione della squadra. L'Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo fatto un pò meglio. Non possiamo regalare campo agli avversari, oggi abbiamo sbagliato sotto questo aspetto».

Ultimo aggiornamento: 23:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA