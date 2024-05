Lautaro Martinez: «Dedico la vittoria dell'Inter alla mia famiglia in Argentina e ai miei figli che sono la cosa più bella che ho. Ora piangerò»

Lautaro Martinez le sue stelle le ha in casa. Le stelle della sua vita. La moglie Agustina Gandolfo e i figli Nina e Theo. Stelle conquistate con il tempo, come la seconda stella dell'Inter che ha fatto impazzire di gioia la Milano nerazzurra. Quasi mezzo milione di persone in piazza per festeggiare lo scudetto numero 20 dell'FC Internazionale. Una vittoria mai messa in discussione grazie anche al suo capitano.

Calhanoglu lancia la festa dei campioni, i nerazzurri celebrano lo scudetto in bus per le vie della città

Lautaro Martinez, l'amore per la famiglia

Una vittoria dedicata a tutta la sua famiglia: «Dedico questa vittoria alla mia famiglia in Argentina e ai miei figli che sono la cosa più bella che questa vita mi ha regalato.

Ora piangerò tanto».

Una vittoria che “El Toro” ha festeggiato in campo, per la città, con i compagni e naturalemnte in famiglia. Una famiglia che Lautaro ha sempre protetto. E continua a farlo. Ma senza nascondersi. Nei momenti liberi è tutto per i suoi figli e per la sua bellissima moglie, la modella argentina che da qualche mese ha aperto un ristorante in Brera, nel cuore della Milano bene.

Un papà adorabile come mostra il paparazzato di Chi che va vedere Lautaro Martinez alla guida di uno dei due passeggini ai giardini pubblici Indro Montanelli. Tutti e quattro al parco giochi come mostra il paparazzato del settimanale diretto da Alfonso Signorini. E nemmeno lì, come in campo, l'attaccante argentino si risparmia. Lui si prende cura del piccolo Theo, il suo erede ma anche di Nina che vuole passare tutto il tempo con il suo adorato papà. E suo papà la spinge sull'altalena, l'accompagna sopra il castello. Fa tutto per lei, per i suoi figli.

Un padre adorabile, un marito perfetto, un esempio per tutti i suoi compagni di squadra. Anche quando qualche turista lo riconosce e gli chiede di posare per loro. Nessun problema...