Sassuolo-Inter 1-0, decide il gol di Laurienté. E i neroverdi tornano a credere nella salvezza

Seconda sconfitta stagionale per l’Inter, che perde ancora ancora con il Sassuolo. A Reggio Emilia finisce 1-0 per i neroverdi in gol con Laurienté. Un sigillo importantissimo nella corsa salvezza, con la squadra di Davide Ballardini che sale a 29 punti, agganciando l’Udinese e andando a -2 da Empoli, Frosinone e Verona. I nerazzurri, invece, non segnano ed è la prima volta dopo 42 gare di fila. Simone Inzaghi sceglie il turnover: tra i pali c’è Audero, con Dumfries e Carlos Augusto esterni e Frattesi e Asllani in mediana con Mkhitaryan. In avanti c’è Sanchez con Lautaro Martinez. Le motivazioni sono naturalmente diverse. L’Inter ha già vinto (e festeggiato) lo scudetto della seconda stella, mentre i neroverdi hanno bisogno di punti per salvarsi. Ed è il Sassuolo a iniziare meglio. Thorstvedt scatena il panico nell’area nerazzurra, costringendo de Vrij a deviare in angolo. Subito dopo è Lipani a impegnare Audero. Però, l’Inter appena si affaccia nella metà campo avversaria è pericolosa: Dumfries smarca Lautaro Martinez, ma l’argentino tira sull’esterno della rete. Scampato il pericolo, il Sassuolo passa in vantaggio: Doig salta Dumfries, palla per Laurienté e gol. Si svegliano i nerazzurri. Dumfries di divora il pari, poi Consigli respinge una conclusione potente, ma centrale, di Sanchez. Il pareggio di Lautaro Martinez arriva al 46’, ma l’arbitro Marchetti deve annullare per un fuorigioco dell’argentino.

Nella ripresa il Sassuolo resiste, chiudendo ogni spazio. Inzaghi corre ai ripari inserendo Arnautovic per Mkhitaryan e optando così per il tridente, ma sono i neroverdi a conquistare tre punti preziosi e tornare al successo dopo quasi due mesi dall’ultima volta, dall’1-0 al Frosinone del 9 marzo.