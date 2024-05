Milan, Pioli: «Fuori si parla di tutto, ma non delle partite. La realtà è che ho un altro anno di contratto»

Archiviata la sconfitta nel derby contro l’Inter e il pareggio in casa della Juventus, il Milan sfida il Genoa a San Siro. Ma tiene banco il futuro di Stefano Pioli, che piace al Napoli, e il futuro panchina della rossonera. L'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato.

La conferenza di Pioli

«Nessun pensiero. Penso solo a domani. Poi a fine stagione incontrerò la società e vedremo. Fuori si parla di tutto, ma non delle partite», ha detto l’allenatore del Milan. E ancora: «Abbiamo l’occasione di dimostrare di essere un gruppo coeso che ha a cuore le sorti del club. Le motivazioni ci sono. Non abbiamo ancora finito il nostro lavoro. Il mio rapporto con i dirigenti? C’erano qui ieri Zlatan e Moncada. Il rapporto con i dirigenti è sempre stato buono e lo sarà anche a fine campionato, anche quando parleremo del nostro futuro.

Dove andrò? Avete aspettate tanto, aspettate ancora un po’ per parlare del futuro: il lavoro non è finito. Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro».

«La cosa reale è che ho un altro anno di contratto col Milan e che non parlerò con nessun altro club finché non sarò sotto contratto con il Milan. Cosa farò in caso di addio? So che fate fatica a credermi, ma io non penso assolutamente al mio futuro. Io sono concentrato su queste ultime partite, poi ci incontreremo con il club e decideremo cosa fare. Se mi piace la pizza? I cappelletti in brodo sono il mio piatto preferito perché sono di Parma. Faccio i complimenti a Fabio Pecchia per la promozione, può stare tranquillo».