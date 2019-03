Milan-Inter, i voti del derby: Vecino è straordinario, Piatek mai pericoloso

Ultimo aggiornamento: 23:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 5Beffato dal cross di Perisic e sorpreso dall’errore di Calabria, che si fa anticipare da Lautaro Martinez. Sbaglia, ma non è il principale colpevole.CALABRIA 5Si fa anticipare da Lautaro Martinez in occasione del vantaggio interista.MUSACCHIO 6Qualche sbavatura la commette pure lui. Però, risveglia il Milan con il gol del 2-3.ROMAGNOLI 5Vecino lo anticipa dopo 3’ portando in vantaggio l’Inter. Sbaglia anche sul gol di de Vrij.RODRIGUEZ 4.5Il cross di Perisic arriva dalle sue parti. Assente in fase offensiva.KESSIE 5Cerca di metterci il fisico, ma sbatte sui mediani dell’Inter.BAKAYOKO 6Si perde Vecino, quando il centrocampista entra in area e segna. Ma si rifà con la rete dell’1-2.PAQUETÀ 5.5Prova a rendersi pericoloso, ma non trova mai il varco giusto.SUSO 4.5Tra i peggiori in campo del Milan. Rino Gattuso si affida sempre a lui, ma lo spagnolo non sta benissimo e si vede.PIATEK 5Primo derby, ma nessun gol. Il più atteso fa cilecca.CALHANOGLU 6.5Si danna l’anima, ma anche il turco sbaglia qualcosa. Suo l’assist per Bakayoko.CASTILLEJO 4.5Nel momento migliore del Milan, commette il fallo da rigore su Politano.CUTRONE 5Arrivano pochissimi palloni anche a lui.CONTI 5Non lascia il segno. Anzi, complica tutto.GATTUSO 5Partiva favorito, ma perde derby e terzo posto.HANDANOVIC 7Decisivo quando bisogna esserloD’AMBROSIO 6.5Stava per fare un autogol, ma il salvataggio in pieno recupero su Calabria vale un gol.DE VRIJ 7.5Non molla Piatek di un centimetro. Segna il gol del raddoppio.SKRINIAR 7Monumentale. Una delle certezze di questa Inter.ASAMOAH 6Non si fa vedere molto in fase offensiva, ma sta attento su Suso e sugli inserimenti di Kessie.GAGLIARDINI 6Aggredisce i portatori di palla. Che botta quando si scontra con Bakayoko.BROZOVIC 6Recupera e torna titolare. Ci mette grinta.VECINO 7.5Migliore in campo dell’Inter. È la chiave tattica (vincente) di Luciano Spalletti. La sua posizione in campo scombina i piani di Rino Gattuso.POLITANO 7Corre per tutta la fascia senza timore. Si procura il rigore dell’1-3.LAUTARO MARTINEZ 7Suo l’assist per Vecino. Anticipa Calabria di testa e manda in gol il centrocampista dell’Inter. Segna il rigore e vince la sfida con Piatek.PERISIC 6Indovina il cross da dove arriva il gol dell’Inter.BORJA VALERO 6In campo con la sua solita esperienza.SPALLETTI 7Sembrava spacciato, ma vince il derby e riconquista il terzo posto.