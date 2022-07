Sabato 9 Luglio 2022, 07:58

AURONZO Un romanzo infinito, il «Promesso sposo». Doppio passo all'indietro di Romagnoli per il matrimonio, ma l'annuncio resta congelato. Di sicuro Alessio è proprio innamorato, vuole solo la Lazio, stavolta lo dimostra davvero. Richiama di corsa Lotito e, in una notte, rinuncia al Fulham e alle pretese sopra i tre milioni, accetta un quinquennale da 2,8 milioni più 600 di bonus, e soprattutto convince il proprio agente Enzo Raiola a sorvolare sul milione in più di commissione (restano 3) che aveva fatto infuriare Lotito, dopo la stretta di mano di domenica scorsa a Villa San Sebastiano. Così il presidente perdona il figliol prodigo e, in qualche modo, riscrive la storia 21 anni dopo: la Lazio si fece scippare il simbolo Nesta dal Milan, adesso il capitano dei campioni d'Italia (svincolato) torna indietro.

La maglia è ancora la 13, come nel 2001, già invocata nei giorni scorsi con striscioni e cori dalla Nord. Sembrerebbe tutto fatto, manca solo l'ultima occhiata dall'avv. Pimenta al contratto. Romagnoli vuole ringraziare dal vivo l'amico Immobile, che ha spinto e fatto da paciere fra lui e Lotito. Addirittura ieri Alessio già indicava al telefono ai magazzinieri le sue misure per il materiale d'allenamento. In teoria, aspetta solo una chiamata per svolgere le visite mediche, firmare nel pomeriggio e volare il prima possibile sotto le Tre Cime di Lavaredo.

SOVRAFFOLLAMENTO

Resta tuttavia un grosso punto interrogativo. Perché il reparto arretrato ora è intasato ed è un problema serio. Ce lo conferma Lotito: «Non è tutto fatto. Ora siamo in sei, crediamo all'affare Mario Gila - ci sono rumors su un tentativo di stop - e non torniamo indietro. Oltretutto è un rinforzo per il centro-destra, deve uscire uno a sinistra lì dietro». La cessione di Acerbi torna ad essere la soluzione a tutto, ma anche il vero nodo. Francesco vuole andare via, la Lazio deve cederlo, ma il valzer degli stopper è appena cominciato. Il manager Pastorello sta lavorando incessantemente fra Milano (contatti con Pioli e Inzaghi) e la Juve a Torino. Si monitorano anche le piste all'estero, ma serve un'impresa per sbloccare in pochi giorni questo incastro. Aveva già le visite mediche d'idoneità con la Nazionale, oggi Acerbi si presenterà direttamente in ritiro da indesiderato. Inizialmente Lotito aveva deciso di puntare prima su Romagnoli e su Casale in un secondo momento, proprio dopo aver ceduto l'ex Sassuolo. La brusca frenata sul primo aveva portato ad accelerare l'acquisto del jolly veneto.

PROVE

Visite mediche, ieri in Paideia, proprio per Casale, già al settimo cielo. Nicolò non vede l'ora di far coppia con Romagnoli al centro: «Non lo so, lo spero. Anche io non sapevo nulla due giorni fa e mi sono ritrovato qui all'improvviso». Casale sbarcherà oggi ad Auronzo. Romagnoli vorrebbe raggiungerlo, anche senza essere tesserato al momento, lo ha detto a Lotito. Vedremo se alla fine il presidente farà uno strappo al regolamento, anche per fare pressioni ad Acerbi, o rimanderà tutto di qualche giorno. Sarri freme ormai nelle prove in difesa, sembra sempre più impaziente e nervoso: ieri richiami continui a Patric nell'allenamento pomeridiano. Radu resta invece il solito beniamino del pubblico, anche per i palloni lanciati ai bambini sugli spalti dello Zandegiacomo. A fine seduta anche Immobile e Luis Alberto portano doni (maglie) a una rappresentanza della Curva Nord, che però ormai aspetta solo Romagnoli in regalo. Chissà se quando si paleserà davvero, la campagna abbonamenti (raggiunta appena quota 6500 tessere) avrà finalmente uno slancio euforico. In arrivo anche Provedel, c'è l'ok dello Spezia sul prezzo. In potenza, sta nascendo una grande Lazio: un 4-3-3 a immagine e somiglianza di chi sta al comando.