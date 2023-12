Lazio, contro il Frosinone senza Romagnoli, Luis Alberto e Immobile. Le idee di Sarri

Archiviate le feste di Natale, la Lazio già da ieri è tornata focalizzata sull'obiettivo. Dal pranzo di squadra sino alle prove tattiche pomeridiane Sarri ha chiesto a più riprese ai suoi calciatori di chiudere bene il 2023 dopo i buoni segnali arrivati tra l'Inter e l'Empoli. I tre punti del Castellani hanno restituito un cauto ottimismo che perà andrà confermato anche venerdì sera all'Olimpico contro il Frosinone, un match che i biancocelesti non potranno sbagliare in vista di una corsa al quarto posto già complicata di suo.

Lazio senza Romagnoli, Luis Alberto e Immobile

Non sarà di certo una passeggiata affrontare i ciociari, reduci dal 4-0 rifilato al Napoli al Maradona e dalla sconfitta nel finale contro la Juventus. Oltre al buon periodo degli uomini di Di Francesco, a rendere complicate le cose per la Lazio ci si sono messi anche gli infortuni. Romagnoli a causa del solito polpaccio destro si rivedrà nel 2024. Luis Alberto oggi farà la risonanza all'adduttore sinistro, ma a Formello c'è la seria preoccupazione che stavolta si sia procurato una lesione che lo porterebbe a un lungo stop come Immobile, lui sì certo di una distrazione al semitendinoso della coscia destra sempre nella vecchia cicatrice.

Le idee di Sarri per il Frosinone

A questo punto Sarri avrà le scelte a dir poco forzate. In difesa oltre a Romagnoli non ci sarà ancora lo squalificato Lazzari. Davanti a Provedel quindi dovrebbero rivedersi Patric e Gila centrali, mentre sulle fasce Hysaj proverà a strappare una chance a scapito di uno tra Marusic e Pellegrini. In mezzo al campo Kamada è l'inidiziato principale per prendere il posto di Luis Alberto nel centrocampo con Guendouzi e Rovella. Davanti invece sarà il turno di Castellanos in sostituzione di Immobile. Il piano b è Felipe Anderson, ma inizialmente il brasiliano è previsto sulla fascia destra del tridente con Zaccagni invece a sinistra.

Queste al momento le idee di Mau, che nel pomeriggio di oggi proseguirà lo studio tattico del Frosinone.