Lazio, ripresa post Capodanno con pranzo: Sarri inizia la preparazione all'Udinese con un Romagnoli in più

Le feste sono ufficialmente finite per la Lazio. Dopo due giorni di riposo utilizzati dai calciatori per festeggiare l'arrivo del 2024 con le rispettive famiglie, da oggi riprenderanno le operazioni a Formello. La società ha previsto una ripresa con le stesse modalità di Natale: pranzo tra squadra e staff, poi primo allenamento del nuovo anno nel quale inizierà lo studio tattico dell'Udinese. Il 2023 si è chiuso al meglio con due vittorie di fila, ma ora il vero esame sarà cominciare col piede giusto nel primo match dell'anno seguente, tabù tuttora vivo per Sarri da quando è arrivato nella Capitale.

Lazio, ripresa con pranzo e allenamento

Nel 2022 infatti la Lazio pareggiò in casa contro l'Empoli (3-3), mentre nel 2023 perse in trasferta col Lecce (2-1). Alla terza occasione il Comandante non accetterà passi falsi, anche perché a prescindere dalle statistiche sarebbero deleteri per la corsa al quarto posto, ora distante 6 punti. Il cammino dei biancocelesti perciò proseguirà alla Dacia Arena, dove Mau avrà a disposizione due pedine importanti in più rispetto alle ultime uscite. Si tratta in primis di Lazzari, di rientro dalla squalifica, e poi di Romagnoli, stavolta davvero con la distrazione al polpaccio destro alle spalle.

Le idee di Sarri in ottica Udinese

Non sarà così scontato però vedere il numero 13 subito titolare sia perché Gila lo ha sostituito bene e sia perché qualche giorno l'Udinese potrebbe esserci il derby di Coppa Italia. Starà a Sarri valutare il da farsi nel reparto arretrato, dove comunque Lazzari freme per riprendersi il posto sulla destra nella retroguardia con Patric e Marusic davanti a Provedel. A centrocampo si dovrebbe vedere il solito assetto con Guendouzi, Rovella e Kamada, mentre davanti Isaksen contenderà una maglia da titolare a Felipe Anderson per completare il tridente con Zaccagni e Castellanos.