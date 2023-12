Lazio, altro passo falso per Romagnoli: il polpaccio non è al meglio, centrale verso il forfait per Empoli

Sembrava dovesse filar tutto liscio in vista della trasferta di Empoli. Finalmente Sarri avrebbe avuto quasi tutta la rosa a disposizione tranne ovviamente lo squalificato Lazzari. Sembrava, appunto, ma purtroppo non sarà così. La Lazio infatti con ogni probabilità dovrà fare ancora a meno di Romagnoli. Il centrale avrebbe dovuto riprendersi il posto nella gara del Castellani dopo 7 partite ai box, ma alla fine per il suo ritorno dal 1' bisognerà ancora attendere.

Lazio, Romagnoli verso il forfait con l'Empoli

Ieri lo si era visto lasciare anzitempo la fase di allenamento incentrata sui calci da fermo, ma semplicemente per trattamenti di routine. Stamani invece qualcosa è andato storto. L'ex Milan infatti ha sentito indurire il polpaccio reduce dalla distrazione muscolare (il destro) e salvo sorprese alla fine non verrà rischiato per Empoli e nemmeno partirà con la squadra per valutare bene il fastidio accusato nella rifinitura di stamattina a Formello. A questo punto il centro della difesa sarà occupato da Patric e uno tra Casale e Gila.