Lazio, sospiro di sollievo per Romagnoli: le idee di Tudor in ottica Salernitana

Almeno una notizia positiva in casa Lazio. Dopo il forfait accertato di Immobile a causa del trauma contusivo rimediato al collaterale mediale del ginocchio destro, almeno Romagnoli sembra aver scampato il peggio. Il centrale ieri sera si è sottoposto agli esami strumentali al polpaccio dopo il risentimento accusato nel derby che lo ha costretto a uscire durante l'intervallo. Questi ultimi, come si sperava a Formello nei giorni scorsi, non hanno evidenziato lesioni, perciò il centrale in tempi molti brevi potrà essere a disposizione di Tudor.

Da Provedel a Pellegrini: la situazione in infermeria

Il tecnico potrebbe anche gestirlo in vista del match di dopodomani, ma almeno, in assenza di stiramento, il numero 13 non dovrà essere costretto a restare ai box per circa due settimane. La lista degli indisponibili al momento vede quindi i soliti tre protagonisti: Provedel, che nell'arco di 7-10 giorni è previsto di nuovo in gruppo; Zaccagni, che tenterà un difficile recupero entro la semifinale di ritorno di Coppa Italia del 23 aprile; Immobile, che tornerà a disposizione già dalla sfida col Genoa. Niente timori invece per Romagnoli e nemmeno Pellegrini, gestito tra ieri e oggi per qualche scoria della precedente distorsione alla caviglia sinistra.

Le idee di Tudor per la Salernitana

Considerando invece chi sarà a disposizione, che Lazio bisognerà attendersi contro la Salernitana? Sicuramente qualche cambio rispetto al derby ci sarà. Non tra i pali, dove giocherà ancora Mandas. Dietro, viste anche le condizioni di Romagnoli potrebbe spuntarla di nuovo Patric. A centrocampo iniziano i dubbi, visto che nelle ultime prove tattiche Tudor ha addirittura schierato anche Vecino e a sorpresa Rovella sulla trequarti, mentre al centro potrebbe rivedersi Cataldi. Sulle fasce il rientro di Lazzari permetterà a Felipe Anderson di spostarsi più avanti, probabilmente assieme a Luis Alberto, mentre per forza di cose il terminale offensivo sarà Castellanos.

Ci sarà ancora la rifinitura di domani per sciogliere gli ultimi dubbi.