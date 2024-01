Lazio, Sarri i dubbi pre derby: Romagnoli e Cataldi giocano, con Felipe uno fra Zaccagni e Pedro last-minute. Provedel verso il forfait, duello Sepe-Mandas

Ieri la doppia seduta di rifinitura, poi il ritiro e stamattina l'ultimo richiamo tattico. La Lazio prosegue il suo avvicinamento alla sfida contro la Roma a Formello, per un secondo derby stagionale che varrà il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, traguardo che i biancocelesti non raggiungono dal 2019. Ieri Lotito, Felipe Anderson e Pellegrini hanno suonato la carica pubblicamente, mentre in privato ci ha pensato Sarri, alla ricerca di un altro segnale importante dalla sua squadra dopo le ultime tre vittorie di fila in campionato.

Lazio, le probabili scelte di Sarri per il derby

Il tecnico non vuole interrompere la serie positiva nella stracittadina che persiste dal marzo 2022, per questo attenderà fino all'ultimo secondo per tre giocatori. Si tratta in primis di Provedel, ancora con la febbre e sempre più verso il forfait: nelle riunione tecnica delle 16, se non avranno avuto effetto gli antinfiammatori, si deciderà chi scenderà fra i pali fra Sepe e Mandas. In difesa procedono verso il ritorno dal 1' Lazzari e Romagnoli nel quartetto con Patric e Marusic. A centrocampo scelto Cataldi nel ballottaggio con Rovella, mentre Guendouzi e Vecino dovrebbero essere le mezzali mentre Kamada e Luis Alberto saranno pronti a subentrare. Davanti infine si arriva agli altri due dubbi: Isaksen e Zaccagni. Stamani entrambi non si sono visti in gruppo, né hanno corso, ma proveranno direttamente all'Olimpico. Resta il fatto però che il tridente favorito fino a ieri, ora è a rischio. Felipe Anderson e Castellanos sono destinati a una maglia, mentre Pedro potrebbe essere beffato in extremis proprio da Zaccagni nel riscaldamento.

Probabile formazione:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Immobile.

Diffidati: -

Squalificati: -