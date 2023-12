Lazio, Natale di riposo poi pranzo e ripresa in ottica Frosinone: le condizioni di Romagnoli, Luis Alberto e Immobile

Serviva una vittoria per far tornare il sorriso e al Castellani la Lazio non ha sbagliato. Con un gol per tempo i biancelesti hanno archiviato la pratica Empoli tornando alla vittoria in trasferta due mesi dopo l'ultima. Quello contro i toscani però non sarà l'ultimo impegno dell'anno, visto che venerdì alle 20:45 il club capitolino ospiterà un avversario complicato insidioso come il Frosinone, in vista del quale Sarri inizierà subito a ragionare tatticamente. Il Comandante si è preso una serata di stacco in famiglia, ma passerà oggi e domani a studiare i ciociari.

Lazio, due giorni di riposo. Martedì pranzo e ripresa

Tutti accorgimenti tattici che poi riproporrà alla squadra direttamente da Santo Stefano, ovvero quando è previsto il rientro a Formello del gruppo squadra. La società infatti ha concesso sia la vigilia che il giorno di Natale di riposo alla squadra. Martedì però, a tre giorni dal match col Frosinone, si tornerà a fare sul serio nel centro sportivo e per non perdere i progressi degli ultimi giorni ci sarà prima un pranzo obbligatorio al quale dovranno partecipare tutti i calciatori e lo staff tecnico.

Dopodiché si passerà sul campo, dove inizieranno subito le prove tattiche in ottica campionato.

Lazio, Sarri: «Ora dobbiamo ritrovare tranquillità. Mercato? Non credo faremo qualcosa a gennaio»

Romagnoli, Luis Alberto e Immobile: le condizioni degli infortunati

Prove nelle quali non sono previsti sicuramente Luis Alberto e Immobile. Lo spagnolo è ko con l'adduttore sinistro. La speranza è che si tratti solo di un problema tendineo anziché muscolare, ma ad oggi è impensabile vederlo in campo col Frosinone. Stesso discorso per il capitano, ko con il flessore della coscia destra e atteso in campo direttamente nel 2024. Resta qualche speranza invece per Romagnoli dopo l'indurimento al polpaccio destro già infortunato. L'aspetto positivo è che il passo falso di giovedì non ha comportato una nuova lesione, ma per venerdì è difficile pensare che l'ex Milan venga rischiato.