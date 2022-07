Lazio, visite per Casale: «Aspetterò per il mio numero di maglia». Con lui anche Hysaj e Marusic

Non si ferma il viavai delle visite mediche in Paideia. Come già annunciato, stamani è il turno di un nuovo acquisto e due vecchi tesserati. Tradotto, oggi è il giorno di Nicolò Casale, difensore tanto voluto e finalmente ottenuto da Sarri per la sua Lazio. Il difensore arriva dall’Hellas Verona per 7 milioni di euro più altri 3 di bonus e si legherà al club capitolino fino al 2027. È stato proprio il classe ’98 il primo a presentarsi stamani in clinica alle 8 per dare il via alla lunga sessione di visite che prosegue con Hysaj e Marusic, appena rientrati dalle vacanze post Nazionale.

APPROFONDIMENTI AURONZO DI CADORE Lazio, Casale c'è: Romagnoli più lontano LA CERIMONIA Lazio, l'abito è buono ma Sarri diserta la... L'EVENTO Lazio, presentate le divise a piazza del Popolo. Lotito:... CALCIO Lazio, sciolto il rebus portiere: Maximiano più Provedel,... IL COLPO Lazio, la svolta in porta: tutto su Vicario e addio a Reina

Lazio, Casale si presenta

«Il numero che avevo lo scorso anno è occupato, perciò aspetterò ancora per decidere», esordisce così in Paideia il nuovo acquisto della Lazio. Neanche il tempo di arrivare che Casale già si sente a suo agio con i tifosi rispondendo alle domande che gli vengono poste. Dopo di lui è toccato a Hysaj e per ultimo a Marusic. Tutti e tre in giornata effettueranno le visite mediche, ma la partenza per Auronzo di Cadore secondo il programma è slittata a domani. Dopo un inizio con gli uomini contati Sarri entro il weekend avrà quasi l’intera difesa a disposizione in attesa del recupero di Gila, ancora costretto all’isolamento.

Lazio, Casale c'è: Romagnoli più lontano e Sarri freme

Lazio, l'abito è buono ma Sarri diserta la serata e Lotito viene fischiato: «Cresceremo»