Lautaro Martinez fa 101 gol in Serie A, raggiunto Pandev. La classifica dei migliori goleador

Il primo tempo di Lecce-Inter è finito 1-0. Sul tabellino dei marcatori, come al solito in questa stagione, Lautaro Martinez, che ha raggiunto quota 101 reti in Serie A. Un risultato importante per l'argentino imbucato bene da Asllani che lo ha visto tra i difensori salentini. Un filtrante preciso, arrivato sulla corsa dell'ex Racing Club, poi il controllo del pallone e il tiro in scivolata con Falcone battuto. Grande freddezza dentro l'area per il Toro, che iscrive i suo nome tra i migliori attaccanti del nostro campionato.

Il terzo straniero

L'attaccante diventa così il terzo straniero nella storia dell'Inter a raggiungere la tripla cifra in campionato. Prima di lui ci erano riusciti solo in due. Il primo è stato Istvan Nyers, calciatore francese naturalizzato ungherese che ha giocato in nerazzurro tra il 1948 e il 1954. Dopo di lui c'è stato Mauro Icardi, connazionale di Lautaro che ha vestito la maglia dell'Inter dal 2013 al 2019.

In classifica

Dopo essere entrato nella Top 100, adesso Lautaro è salto alla 90ª posizione sopra a Pierino Prati e Marek Hamsik e a pari merito di Pandev. I due sono a quota 100, il macedone a 101, ma hanno impiegato più partite. La vetta della classifica è molto lontana e nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre reti che gli permetterebbero di salire. Rocchi, Virdis e Bierhoff sono sopra a quota 102.