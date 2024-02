Inter, Marotta: «Da Lukaku a Thuram? Lo avremmo preso comunque. Inzaghi farà ancora strada»

Durante la giornata inaugurale dell'XI Edizione del Corso da Team Manager presso la Luiss di Roma, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato del momento dei nerazzurri, esaltando il lavoro di Simone Inzaghi ma non solo. L'ad dell'Inter ha svelato un retroscena su Luciano Spalletti, legato proprio al suo arrivo a Milano.

Da Lukaku a Thuram: il retroscena

Un tema sul quale si è soffermato è quello legato all'inserimento di Marcus Thuram al posto di Romelu Lukaku in estate: «Thuram lo avevamo preso comunque, ma se Lukaku avesse accettato ci saremmo trovati con lui, Lautaro e Thuram.

Sulla crescita di Simone Inzaghi

«Inzaghi, dal punto di vista umano, gestisce benissimo lo spogliatoio, è quasi come se fosse un compagno di squadra. I calciatori gli riservano grandissimo rispetto, è cresciuto tanto e potrà fare ancora tanta strada».

Sull'aneddoto di Spalletti

«Nel 2019, quando arrivai all'Inter sacrificai una figura come quella di Luciano Spalletti, che ritengo un bravo allenatore, ma che faceva parte del presente e del passato. La cultura che c'era non era vincente e ho sacrificato un allenatore come lui per arrivare a Conte che conoscevo bene e che ci ha portato a vincere lo scudetto al secondo anno».