Salernitana, Liverani a rischio esonero dopo sole due giornate. Dionisi in bilico col Sassuolo: pronto Ballardini

La panchina comincia a scricchiolare e il futuro non è più così solido. Nessuno si aspettava che l'avventura di Fabio Liverani alla Salernitana potesse durare così poco, tantomento lui che ha sostituito Filippo Inzaghi alla guida del club di Serie A. Il tecnico romano ha preso in mano i granata in vista della partita con l'Inter, persa 4-0. Nell'ultima giornata con il Monza è arrivata la sconfitta per 2-0 che non cha lasciato molto felice la dirigenza.

«Non possiamo che rinnovare la fiducia a mister Liverani, ma le riflessioni riguardano anche lui. Saremo molto attenti e molto vigili». Così ha tuonato in conferenza stampa l'amministratore delegato Maurizio Milan. Il dirigente dei campani ha poi continuato: «Chiederemo spiegazioni allo staff tecnico, al di là di quelle che vi ha dato in conferenza stampa. Oggi sono tutti in discussione. L'allenatore ha la nostra fiducia, ma saremo meno remissivi rispetto ad alcune situazioni che decideremo da domani mattina alla ripresa degli allenamenti».

Bologna-Verona: infortunio per l'arbitro Abisso dopo 5 minuti, lo sostituisce il quarto uomo

Anche Dionisi a rischio

La ventiseiesima giornata potrebbe essere letale non solo per Liverani, ma anche per Alessio Dionisi. Il Sassuolo è diciassettesimo a 20 punti, gli stessi del Verona, e rischia seriamente di retrocedere in Serie B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per questo, il futuro del tecnico toscano è in bilico e riflessioni importanti verranno fatte nei prossimi giorni. Nelle ultime dieci partite è arrivata una sola vittoria, due pareggi e ben 7 sconfitte. Un cammino deludente per i neroverdi che stanno riflettendo sul futuro del tecnico che non riesce più a esprimere il suo bel gioco. Al suo posto i nomi in pole sono quelli di Davide Ballardini e Leonardo Semplici.