L'Italia femminile di carattere supera 2-1 la Colombia: test superato prima del Mondiale

Il risultato c'è. Ma serve altro per evitare la figuraccia dell'Europeo. A 100 giorni esatti dal Mondiale in Australia e Nuova Zelanda, al Tre Fontane di Roma la nazionale femminile di Milena Bertolini supea 2-1 la Colombia nell'ultimo test prima del ritiro. Una prova di carattere quella delle azzurre che però non lascia tranquilli. Sì, il tempo c'è per sistemare le cose e la ct ha deciso di fare un poco di esperimenti. Qualcuno è riuscito - vedi Beccari - altri meno. Sicuramente c'è da lavorare.

DECIDE UN'AUTORETE

Una gara durissima. Contro una Colombia - numero 26 del ranking Mondiale - che ha picchiato duro dal primo all'ultimo minuto. Davanti ai 1.600 spettatori romani ci tenevano, le sudamericane, a fare bella figura. Anche perché era nutrita la presenza dei tifosi ospiti che nella Capitale sono presenti in massa. Dicevamo: l'Italia ci ha messo la voglia giusta, trovando nelle verticalizzazioni improvvise di Beccari e di Giugliano le opportunità per fare male nel 4-3-3 disegnato da Bertolini a inizio match. E la partita la stappata chi al Tre Fontane è di casa, vale a dire Valentina Giacinti servita appunta dalla fantasista del Como (ma di proprietà della Juventus) che s'è fatta 30 metri di campo palla al piede prima di piazzarla sotto le gambe di Perez. Un gol che ha sciolto le azzurre che, però, dalle parti dell'area colombiana hanno creato poco. Nella ripresa la partita si è ulteriormente incattivita, con dei colpi pure proibiti - nel primo tempo a farne le spese è stata anche la signora Stavrou che ha arbitrato la contesa - fino a quando, la stessa, forse ancora intontita, ha regalato un calcio di rigore alla Colombia per un intervento inesistente di Salvai. Il Var non c'è e allora dal dischetto Usme ha spiazzato Durante. L'autorete che ha deciso il match è stata propiziata da Bonansea, appena entrata, che ha saltato Guzman prima di mettere in mezzo: l'intervento scomposto è di Ramos che regala una gioia all'Italia. Il risultato aiuta, di certo. Ma Bertolini, come detto, avrà il suo bel da fare.