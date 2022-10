Ancora Giacinti: la Roma batte il Como 1-0. Adesso la trasferta in Champions League contro il St. Polten

La Roma ha preso Valentina Giacinti appunto per questo: decidere quelle partite scorbutiche, difficili, contro squadre che hanno dalla loro anche la fortuna. Sì, perché prima della rete della numero 9 arrivata la scorsa estate dal Milan, le giallorosse avevano colpito due legni con Serturini prima e poi con la match winner. E in tutto questo era arrivata la clamorosa occasione capitata sui piedi di Lazaro sulla respinta del primo montante centrato: la spagnola ha colpito in pieno Beretta. Insomma, sembrava una partita stregata. Ma è stata sbloccata grazie a colei che pure giovedì sera aveva regalato i primi tre punti storici in Champions League.

TERZO 1-0 DI FILA

E' il terzo uno a zero di fila per la Roma dopo quelli contro Sassuolo e Slavia Praga. Segno di una squadra che ci crede sempre anche in giornate come questa. In un'altra epoca le sfide così le giallorosse non le avrebbero portate a casa. Invece adesso è tutta un'altra musica, merito anche della consapevolezza acquisita in questo periodo. Sì, perchè i risultati aiutano a crederci sempre di più. I risultati sono quelli che alla fine fanno decisamente la differenza. La Roma, in ogni caso, ha creato dopo la rete del vantaggio le occasioni per chiuderla prima. Ma queste non sono capitate sui piedi di Giacinti ma in quelli di Haavi e Glionna, che sono meno fredde della centravanti della nazionale. Poco male, fortunatamente.

RIPOSO

Servirebbe un poco di riposo ad una squadra che ormai gioca ogni tre giorni. Ma di tempo non ce n'è. Mercoledì si ritorna in campo in Champions League e c'è a affrontare la trasferta contro il St. Polten che potrebbe decidere, decisamente, le sorti del girone. E poi nel prossimo weekend la sfida all'Inter. Calendario pieno. Ma è bello anche in questo modo.