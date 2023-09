La Roma femminile batte 4-1 il Como: la squadra di Spugna, senza difficoltà, rimane a punteggio pieno

La consapevolezza della grande squadra. Una partenza a razzo, il vantaggio, poi la gestione. Sì, forse un po' troppo gestione. Ma il risultato è ampiamente meritato. La Roma batte 4-1 un buon Como e conquista la seconda vittoria della stagione. Un'affermazione oggettivamente mai in discussione, quella delle giallorosse, che hanno aperto le danze con Kumagai al 5' e hanno chiuso la contesa dopo 11 minuti del secondo tempo con la prima rete in campionato di Valentina Giacinti. Nel mezzo un palo di Greggi (migliore in campo per distacco) un'altra occasione per la numero 20 giallorossa e pure un mancino di Giugliano che ha sfiorato l'incrocio. Insomma, tanta Roma. Alla fine poi sono arrivati gli altri tre gol che hanno fissato il finale. Un dato: otto gol già per le giallorosse in campionato con otto giocatrici diverse.

TURNOVER

Spugna ha optato per un massicio turnover: in porta Korpela, dietro Valdezate e Aigbogun, davanti Latorre. Fuori Linari, in tribuna dopo una botta in nazionale. Le nuove si sono comportate tutte bene. O per meglio dire quasi tutte: Latorre non ha offerto chissà quale prestazione ma ha dimostrato di poter girare dentro al gruppo. Siamo comunque alla seconda giornata e c'è stata pure la sosta. Ci vuole un poco di tempo ancora. La Roma come detto è partita a razzo, azzannando la partita e spaccandola subito con la giapponese, che ha conquistato una respinta al limite e col sinistro non ha lasciato scampo a Korenciova.

Le campionesse d'Italia si sono un poco fermate, convinte che la partita fosse in discesa, sbagliando un po' troppo e concedendo pure qualche occasione al Como. Non sfruttata dalle lombarde, soprattutto quella di testa con Karlernas che da pochi passi ha schiacciato troppo. Poi il palo di Greggi che ha di fatto chiuso il primo tempo.

SI SBLOCCA GIACINTI

A Giacinti il gol serviva, anche perché alla prima non aveva segnato e in Nazionale nemmeno. Lo ha fatto come al solito, sfruttando la respinta corta di Korenciova sulla conclusione di Valdezate che ha fatto una grande cosa, anticipando di netto la diretta avversaria e sparando dai 25 metri. Valentina si trova lì, pronta, a chiudere il match. Nel finale rete di Tomaselli, appena entrata, e gol della bandiera per il Como di Melania Martinovic di Ostia, che già col Gimigliano aveva segnato alla Roma. Nel recupero gloria anche per la canadese Viens. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Adesso trasferta a Pomigliano. Con il solito obiettivo, ovviamente: i tre punti.