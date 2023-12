La Roma femminile ribalta il Milan: 2-1 e decima vittoria di fila in campionato

In rimonta, per provare un brivido diverso visto che mai in stagione - almeno in campionato - la Roma era andata sotto. Decima vittoria in campionato per la formazione di Spugna, che ribalta il Milan e rimette le distanze giuste nei confronti della Juventus: le giallorosse rimangono a +3 dopo la prima giornata di ritorno e adesso se ne andranno a Parigi per affrontare il Psg nel terzo turno di questa Champions League. Appuntamento fissato per giovedì sera.

Non è stata una bella Roma, comunque: soprattutto nel primo tempo la truppa di Alessandro Spugna non è mai riuscita a rendersi pericolosa. Squadra lunga che pure tecnicamente ha sbagliato molto. Sembrava quella giornata no, anche perché il Milan è passato con il calcio di rigore di Asllani dopo il fallo di Greggi su Staskova e dietro ha concesso poco.

Swaby, ex di turno, praticamente dominante su tutti i palloni.

RIBALTONE

E invece, nella ripresa, è tornata in campo una squadra diversa. Spugna intanto ha cercato soluzioni tattiche passando a tre dietro (esperimento durato 10 minuti) e poi ha ringraziato la solita Giugliano (e solita Dybala mask vista anche in nazionale) per il pareggio. Mancino di prima intenzione per la numero 10 dopo la sgasata a sinistra di Haavi e il velo di Giuacinti. La rete che ha deciso il match è arrivata invece con Di Guglielmo (prima gol annullato a Minami per fuorigioco) che ha stoppato di petto al limite dell'area e col destro ha battuto Giuliani. Decima vittoria di fila quindi. E testa alla Coppa.